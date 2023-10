Die Linke: Rund 200 Mitglieder mehr

Berlin. Die Linkspartei hat nach eigenen Angaben in den sieben Tagen nach dem Austritt von zehn Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht unter dem Strich rund 200 Mitglieder hinzugewonnen. Bis Montag morgen hätten online 422 Menschen ihren Eintritt in die Partei erklärt, sagte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank in Berlin. Dem gegenüber stünden 224 Austritte einschließlich der zehn Abgeordneten. Die Gesamtzahl der Mitglieder gibt die Linke auf ihrer Webseite mit 54.214 an. Das ist allerdings der Stand von Ende 2022. Ende 2021 hatte die Partei noch 60.681 Mitglieder. (dpa/jW)