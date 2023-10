Strafgerichtshof warnt Hamas und Israel

Kairo. Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, Karim Khan, hat Israel wie auch die Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht gewarnt. »Ich möchte Israel gegenüber klar betonen, dass es ohne weitere Verzögerung erkennbare Anstrengungen unternehmen muss, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung Grundnahrungsmittel erhält, Medizin, Narkosemittel«, sagte er vor Journalisten in Kairo. Khan deutete an, dass der Strafgerichtshof bereits wegen möglicher Verbrechen ermittelt. Auch Südafrika hat am Montag die Untersuchung eines Völkermords durch Israel gefordert. Die Außenministerin Naledi Pandor verlangte zudem einen »sofortigen Waffenstillstand« sowie die »Eröffnung eines humanitären Korridors«. Die UNO solle außerdem eine Spezialtruppe zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung vor weiteren Bombardierungen einsetzen. (dpa/jW)