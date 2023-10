1,5-Grad-Erderwärmung kommt noch früher

London. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles aus dem Pariser Klimaabkommen könnte noch schwieriger werden als bisher angenommen. Um dieses Ziel nicht zu verfehlen, muss die Menschheit einer am Montag veröffentlichten Studie zufolge deutlich weniger Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, als es noch im sechsten Weltklimabericht der Vereinten Nationen geschätzt wurde. Bei weltweiten CO2-Emissionen auf dem Niveau von 2022 wäre die entsprechende Menge in etwa sechs Jahren erreicht, schrieb eine Forschungsgruppe um Robin Lamboll vom Imperial College London im Fachjournal Nature Climate Change. Bei ihrer Neuberechnung kamen die Forscher zu einer verbleibenden CO2-Menge von nur noch 247 Milliarden Tonnen CO2 – also der Hälfte der früheren Schätzung. (dpa/jW)