Ex-FTX-Chef: Von Problem überrascht

New York. Der einstige Starunternehmer Sam Bankman-Fried hat in seinem Betrugsprozess frühere Weggefährten für den Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX verantwortlich gemacht. Er habe als CEO die finanzielle Lage des Unternehmens nur teilweise verstanden, sagte Bankman-Fried vor Geschworenen in New York, wie US-Medien am Wochenende aus dem Gericht berichteten.

Er sei »sehr überrascht« vom Ausmaß der Probleme gewesen, als er erfahren habe, dass sein Hedgefonds Alameda Research bei FTX rund acht Milliarden US-Dollar Schulden habe. Weggefährten wie die Alameda-Chefin Caroline Ellison hatten dagegen ausgesagt, dass Bankman-Fried die Entscheidungen getroffen habe und die finanzielle Lage habe verschleiern wollen. Bei einer Verurteilung droht dem 31jährigen eine lange Haftstrafe. (dpa/jW)