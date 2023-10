Wüst als Chef der NRW-CDU bestätigt

Hürth. Ministerpräsident Hendrik Wüst bleibt Vorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ein Landesparteitag in Hürth bestätigte den 48jährigen am Sonnabend mit 96,7 Prozent der gültigen Stimmen. Wüst hatte keinen Gegenkandidaten. Er führt den mitgliederstärksten CDU-Landesverband seit zwei Jahren. Im Oktober 2021 war er mit 98,3 Prozent der gültigen Stimmen zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt worden, nachdem der gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat angekündigt hatte, in den Bundestag zu wechseln. Wüst werden Ambitionen auf eine eigene Kanzlerkandidatur nachgesagt. (dpa/jW)