Generalmajor vorzeitig in Ruhestand versetzt

Berlin. Der Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Generalinspekteur Carsten Breuer habe ihm am Freitag in Bonn die entsprechende Urkunde ausgehändigt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Sonnabend. Zu den Gründen für die Entlassung machte das Ministerium keine Angaben. Laut Medienberichten wird Kurczyk sexuelle Belästigung vorgeworfen; er bestreite die Vorwürfe. Kurczyk hatte den Posten in Koblenz erst im vergangenen Jahr übernommen. Das Zentrum Innere Führung bildet militärische Führungskräfte in Lehrgängen zur »Führungskultur« der Streitkräfte und zu den »ethischen Grundlagen des Soldatenberufes« aus und weiter. (dpa/AFP/jW)