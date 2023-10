Bahn: 50 Millionen Euro für Handyempfang

Berlin. Um den Mobilfunkempfang in Fernverkehrszügen zu verbessern, will die Deutsche Bahn 50 Millionen Euro in die Überarbeitung der Fenster in ICE- und IC-Waggons investieren. In den kommenden Jahren sollen 70.000 Fenster von 3.300 Wagen mit einem Laser bearbeitet werden, wie Bild am Sonntag berichtete.

Statt mit sogenannten Repeatern zu arbeiten, werde nun in die Metallbeschichtung der Waggonfenster, die aktuell auch Mobilfunksignale blockiert, per Laser ein Muster eingearbeitet. Die Signale gelangen so direkt über die Scheiben in den Zug. Ob das Staatsunternehmen damit pünklicher wird, wurde nicht erwähnt. (AFP/jW)