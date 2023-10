In Deutschland boomt die Schwarzarbeit

Berlin. Wirtschaftsleistung sinkt, Schwarzarbeit boomt. Der Umfang letzterer wird nach einer Prognose in diesem Jahr in Deutschland auf geschätzt 463 Milliarden Euro steigen. Dies sei eine Zunahme um rund 80 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022, berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf Zahlen des Finanzwissenschaftlers Friedrich Schneider. Der Verhältnis der prognostizierten Schattenwirtschaft (so genannt, weil sie am Fiskus vorbei operiert) zum Bruttoinlandsprodukt wächst demnach auf 10,7 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Zu Jahresbeginn hatte Schneider bereits einen starken Anstieg auf 443 Milliarden Euro prognostiziert. Nun sieht er sich dazu veranlasst, diese Zahl nach oben zu korrigieren – um 20 Milliarden Euro. Allein durch diese Steigerung rechnet er mit verlorenen Steuern und Abgaben in Höhe von weiteren 2,4 Milliarden Euro. (dpa/jW)