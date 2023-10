Tesla-Beschäftigte in Schweden streiken

Stockholm. In Schweden haben sich am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 130 Beschäftigte des US-Elektroautobauers Tesla an einem Streik beteiligt. Es handelte sich um Mechaniker in sieben Werkstätten im Land, sagte der Sprecher der IF Metall, Jesper Pettersson. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag bei Tesla. Die Mechaniker hätten »niedrigere Löhne und niedrigere Renten« als vergleichbar Beschäftigte in der Industrie, sagte Pettersson. In Schweden arbeiten fast 90 Prozent aller Beschäftigten mit Tarifvertrag. (AFP/jW)