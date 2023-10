Lewiston: Schlimmster US-Amoklauf 2023

Lewiston. Der Amoklauf in der US-Stadt Lewiston vom Mittwoch abend (Ortszeit) ist nach Angaben des Gun Violence Archive die 565. Massenschießerei in den USA in diesem Jahr, bei der mindestens vier Personen starben. Wie die Organisation am Donnerstag (Ortszeit) auf X mitteilte, war es das Ereignis mit den meisten Todesopfern in den USA im Jahr 2023. In 43 der 50 US-Bundesstaaten sowie in Washington, D. C., gab es in diesem Jahr bereits ähnliche Vorfälle. Ein Schütze hatte mindestens 18 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Der Schütze ist weiterhin auf der Flucht.(dpa/jW)