US-Bundesstaaten klagen gegen Meta

Oakland. Dutzende US-Bundesstaaten ziehen vor Gericht gegen den Facebook-Konzern Meta, da dessen Onlinedienste Kindern und Jugendlichen schadeten. Meta ignoriere die negativen Folgen von Facebook und Instagram, um mehr Gewinn zu machen, heißt es in der am Dienstag in Kalifornien eingereichten Klageschrift. Meta zeigte sich enttäuscht, dass die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten den Klageweg eingeschlagen hätten, statt branchenweite Standards für von Teenagern genutzte Apps mit zu entwickeln. Man habe seit Beginn der Ermittlungen aufgezeigt, wie Meta daran arbeite, junge Nutzer auf den Plattformen zu unterstützen, so das Unternehmen. (dpa/jW)