USA: Soldaten in Syrien und Irak beschossen

Washington. Stellungen von US-Streitkräften und der internationalen Koalition gegen den »Islamischen Staat« (IS) in Syrien und im Irak sind innerhalb einer Woche mehrfach angegriffen worden, wie AFP am Mittwoch unter Berufung auf einen Pentagon-Sprecher meldete. Demnach habe es zwischen dem 17. und dem 24. Oktober mindestens zehn Angriffe mit Drohnen und Raketen im Irak und drei in Syrien gegeben. Zu einigen dieser Angriffe habe sich die dem Iran nahestehende Gruppe »Islamischer Widerstand im Irak« bekannt. Die USA haben in Syrien etwa 900 Soldaten und im Irak fast 2.500 stationiert. (AFP/jW)