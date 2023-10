Syrien: Tote nach israelischen Angriffen

Damaskus. Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind in der Nacht zum Mittwoch acht Soldaten getötet und sieben verwundet worden, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Mittwoch berichtete. Nach eigenen Angaben reagierte Israels Armee damit auf Beschuss aus Syrien. Demnach bombardierten Kampfflugzeuge militärische Infrastruktur und Mörserstellungen der syrischen Armee. Auch der Flughafen von Aleppo wurde nach einem Bericht des syrischen Fernsehens erneut getroffen. Der Airport ist wegen der Angriffe seit dem 22. Oktober außer Betrieb. (dpa/Reuters/jW)