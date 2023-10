Lettland ordert neue US-Raketenwerfer

Riga. Lettland rüstet vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine weiter auf und will sechs Mehrfachraketenwerfer vom Typ »Himars« von den USA beziehen, wie dpa am Mittwoch unter Berufung auf den lettischen Verteidigungsminister Andris Spruds mitteilte. Demnach hat das US-Außenministerium den Verkauf der Waffensysteme bereits genehmigt. Außerdem werde das baltische EU- und NATO-Land »Atacms«-Raketen erwerben. Der Gesamtkaufpreis betrage umgerechnet rund 220 Millionen Euro. (dpa/jW)