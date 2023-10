Neuer Kandidat für Vorsitz in US-Kongress

Washington. Die Republikaner haben den Abgeordneten Michael Johnson als neuen Kandidaten für den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses nominiert, wie US-Medien am späten Dienstag abend (Ortszeit) mitteilten. Johnson wollte die Berufung am Mittwoch offiziell machen und sich zur Wahl für den Chefposten in der Kammer stellen, sagte er Reportern. Der Jurist ist bereits der vierte Kandidat für den Vorsitz, seitdem sein Parteikollege Kevin McCarthy Anfang Oktober in einer historischen Abstimmung abgewählt worden war. (dpa/jW)