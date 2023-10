Österreich bekräftigt Schengen-Veto

Wien. Österreich hält an seiner Ablehnung einer Erweiterung des Schengen-Raumes fest, wie Reuters am Mittwoch mitteilte. Das habe Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Vortag gegenüber dem bulgarischen Ministerpräsidenten Nikolai Denkow in Wien bekräftigt. Die Sicherheitslage lasse eine Erweiterung nicht zu. Denkow sagte, dass es besser wäre, wenn Bulgarien und Rumänien dem Schengen-Raum angehörten. Migration könne man dann »viel effektiver« kontrollieren. Zudem würde es Kosten senken, was der Inflation entgegenwirke. Er hoffe auf eine entsprechende Entscheidung beim EU-Gipfel im Dezember. (Reuters/jW)