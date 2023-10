China schweigt zu Entlassung von Ministern

Beijing. Einen Tag nach der Entlassung von Verteidigungsminister Li Shangfu und der Abbestellung des früheren Außenministers Qin Gang aus dem Kabinett schweigt Chinas Führung weiter zu den Gründen. Sie habe keine weitere Informationen zu dem Vorgang zu übermitteln, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Mittwoch. Sie verwies auf die Agentur Xinhua, die allerdings auch keine genaueren Gründe nannte. Chinesische Medien hatten am Dienstag die Entlassung des seit August nicht mehr öffentlich aufgetretenen Verteidigungsminister Li im Zuge eines größeren Umbaus in der Führungsspitze gemeldet. (AFP/jW)