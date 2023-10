Gazakrieg: Weltbank befürchtet Folgen

Riad. Der Krieg in Gaza birgt nach Einschätzung der Weltbank ein erhebliches Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. »Ich glaube, wir befinden uns an einem sehr gefährlichen Punkt«, sagte Weltbank-Chef Ajay Banga am Dienstag bei einer Investorenkonferenz in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Zu befürchten seien »schwerwiegende« Auswirkungen. Der Krieg steht in Gegensatz zur von Saudi-Arabien verfochtenen Vision einer stabileren und wirtschaftlich prosperierenden Region. In diesem Jahr hatte Riad die Beziehungen zum Iran wieder aufgebaut und Gespräche über die Anerkennung Israels geführt. (AFP/jW)