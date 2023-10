Tschechien: Übergriff auf Geflüchtete

Prag. In Tschechien hat ein Polizeihund ein Kind schwer verletzt. Eine Streife habe bei Lanžhot an der Grenze zur Slowakei ein Fahrzeug mit Geflüchteten gestoppt, teilte ein Sprecher der tschechischen Polizei am Montag mit. »Bei der Verfolgung einer heißen Spur des flüchtenden Schleusers kam es zu einer unerwarteten Reaktion des Diensthundes auf einen plötzlichen äußeren Impuls«, hieß es. Nach einem Bericht der Zeitung Právo soll der Hund das vier Jahre alte kurdische Kind ins Gesicht gebissen haben. (dpa/jW)