OECD: Hälfte der Zuwanderer 2022 aus EU

Berlin. Die Hälfte der dauerhaften Zuwanderer in Deutschland waren im vergangenen Jahr EU-Bürger. Das teilte die OECD am Dienstag in Berlin mit. Die zweitgrößte Gruppe war laut OECD mit 21 Prozent der humanitären Migration zuzuordnen. Die Arbeitsmigration bleibe von nachgeordneter Bedeutung: Um in Deutschland zu arbeiten, seien nur 14 Prozent der Menschen zugewandert. Bereits am Montag hatte die OECD ihren neuen Migrationsbericht vorgestellt. Die Zuwanderung in die Industrieländer ist demnach auf ein Rekordniveau gestiegen. Geflüchtete aus der Ukraine sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt. (dpa/jW)