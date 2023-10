Eine Million Kinder in Großbritannien bitterarm

London. Mehr als eine Million Kinder in Großbritannien leben einer Studie zufolge in äußerster Armut. Die Zahl habe sich von 2017 bis 2022 fast verdreifacht, teilte die Wohltätigkeitsorganisation Joseph Rowntree Foundation (JRF) am Dienstag mit. Insgesamt könnten 3,8 Millionen Menschen grundlegendste körperliche Bedürfnisse nicht befriedigen: warm, trocken, sauber und satt zu bleiben. Grund für den Anstieg seien niedrige Einkommen, steigenden Lebenshaltungskosten und hohe Verschuldung. (AFP/jW)