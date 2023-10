Stoltenberg: Schweden soll im November NATO beitreten

Brüssel. Schweden soll bereits im kommenden Monat in die NATO aufgenommen werden. In einem Schreiben an die Mitglieder des Kriegsbündnisses nannte Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Außenministertreffen am 28. und 29. November als Zieldatum, wie mehrere Diplomaten am Dienstag der dpa in Brüssel bestätigten. Die Aufnahme wurde bislang vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan blockiert. Nach Zugeständnissen Schwedens für mehr Einsatz gegen »Terrororganisationen« wie die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) kündigte Erdoğan am Montag die Ratifizierung durch das Parlament an. Auch Ungarn muss noch zustimmen. (dpa/jW)