Slowakische Präsidentin ernennt Dreiparteienregierung

Bratislava. In der Slowakei will Präsidentin Zuzana Čaputová an diesem Mittwoch eine neue Regierung ernennen. Wie ihr Sprecher bekanntgab, hatte sie am Dienstag nachmittag von dem linksnationalen Wahlsieger Robert Fico einen Vorschlag aller Minister erhalten und akzeptiert. Fico wird eine Koalition aus zwei sozialdemokratischen Parteien und der prorussischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) anführen. Der ehemalige Ministerpräsident Fico will am Donnerstag am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Er hatte im Wahlkampf angekündigt, die Ukraine nur mehr mit zivilen Gütern zu unterstützen. (dpa/jW)