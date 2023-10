imago images / epd Weckt weiter Interesse: Christa Wolf, hier bei einer Veranstaltung im Oktober 1989

Erinnerungen sind volatil. Wie über sie gesprochen wird, ist von der gegenwärtigen Situation der Erinnernden ebenso abhängig wie vom möglichen Horizont des Künftigen. Dessen, was gewesen ist, versichert man sich in der Rückschau gern, wenn die politischen Kräfte im Jetzt schwach sind und der Blick in die Zukunft eingetrübt – eine Tendenz, in die sich der erste in diesem Jahr herausgegebene Argument-Band einreiht. Er versammelt zehn unterschiedliche Beiträge zum Thema »Das andere Erinnern«, mehr als die Hälfte kommt von Autorinnen. Mit »Andersheit« meinen diese eine Dimension von Alterität, die seit Simone de Beauvoir als bedeutsame Differenz verbucht wird. Was nicht vom universalen Standpunkt aus spricht, wird demnach als »anderes« des bürgerlich-männlichen Selbstbildes angesehen: Neben Metöken, Sklaven und Akteuren des Klassenkampfes wurden vor allem Frauen mit dem Differenzmarker versehen – Barbarinnen, die nur stammeln können und deshalb nicht für sich sprechen durften.

An dieser Rubrizierung, die aus Gleichem erst Ungleiches macht, war die bürgerliche Frauenbewegung nicht unbeteiligt. Die bewegten Biographien von Berufsrevolutionärinnen und anderen Normabweichlerinnen brandmarkte sie gern als Devianzdokumente eines genuin weiblichen Lebenszusammenhangs. Anders verhält es sich mit Christine Lehmanns Beitrag »Gefährliche Erinnerung« im vorliegenden Band. Die Autorin verliert die Schwerkraft patriarchaler Verhältnisse nicht aus dem Blick und findet dennoch Momente des Aufbegehrens dagegen – im Leben ihrer Mutter. Früh schwanger und verheiratet, wollte diese zeitlebens mehr als die ihr zugeschriebenen Rollen, durch ein spätes Studium suchte sie Anerkennung, selbststärkende Arbeit und ein eigenes Einkommen.

»Fremd im Vertrauten« bleiben auch die Essays von Ines Philipp und Frigga Haug. Erstere unternimmt eine Erinnerungsfahrt an den Ort ihrer Herkunft, der nicht länger im sozialistischen Teil Deutschlands liegt; das Stahlwerk, in dem sich der Großvater verdingte, gibt es nicht mehr. In Frigga Haugs Beitrag rückt die Erfahrung körperlicher Verletzlichkeit in den Vordergrund: Während eines Klinikaufenthalts liest Haugg Christa Wolfs »Leibhaftig« erneut und erinnert sich an die Krankheiten ihres Körpers.

Mit einer Reminiszenz zum 80. Geburtstag der Subaltern-Studies-Begründerin Gayatri Chakravorty Spivak und einem Rückblick auf die Gründung der ersten Argument-Frauenredaktion im Jahr 1981 ergänzt Haugg den Band um zwei weitere Beiträge. Tove Soiland steuert kritische Anmerkungen zu linken Positionen während des Coronaregimes bei. Abschließend entgegnet Judith Butler auf Jeta Mulajs Kritik an Butlers Theorie der Prekarität. Leiden könne Butler zufolge nicht als alleinige Folge kapitalistischer Ausbeutung angesehen werden – eine Prämisse, der sich die Argument-Autorinnen vehement entgegenstellen.