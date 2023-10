IMAGO/Panama Pictures »Eigenschaften, die zu den Tugenden zählen, können je nach Blickwinkel und Auswirkung auf die reale Welt zu Lastern werden.« – Salman Rushdie auf der Literaturgala der Frankfurter Buchmesse 2023

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie hat bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. »Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen«, sagte der 76jährige am Sonntag in seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche, »eine Zeit, in der die Freiheit – insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe – auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird.«

Was könne man tun, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen, fragte Rushdie in seiner Rede rhetorisch und gab Antworten: »Schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.« Die Meinungsfreiheit müsse übrigens auch verteidigt werden, »wenn sie uns beleidigt, da wir die Meinungsfreiheit sonst überhaupt nicht verteidigen würden«. Aber auch aus Popkultur könne man laut Rushdie seine Schlüsse ziehen: »Das Kinokassenmonster ›Barbie‹ macht deutlich, dass es selbst in einer Welt, in der jeder Tag perfekt und jeden Abend Girls’ Night ist, dauerhaften Frieden und ungetrübtes Glück nur in pinkfarbenem Plastik gibt«, sagte er.

In seiner Dankesrede ersann er auch eine nüchternere Geschichte: Ein Zauberer kommt in ein Dorf und verteilt als Preise für diverse Wettbewerbe Fläschchen mit Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Güte und Frieden. Das hat absehbare Folgen: Der die Wahrheit getrunken hat, bringt alle gegen sich auf. Die Dorfschönheit wird unerträglich arrogant. Das freizügige Benehmen der Freiheit schockiert alle. Die Güte erklärt sich zum Heiligen und nervt alle. Nur der Friede sitzt still unter einem Baum und lächelt vor sich hin. Am Ende jagen die Dorfbewohner den Zauberer fort.

Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als eine der bedeutendsten Literaturauszeichnungen des Landes. Gewürdigt werden Personen, die zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr war es der wenig friedfertige ukrainische Schriftsteller Sergij Schadan.

Berühmt wurde Rushdie mit seinem 1981 erschienenen Roman »Mitternachtskinder«. 1989 rief der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini wegen des Romans »Die satanischen Verse« zur Ermordung des Autors auf. Mehr als zehn Jahre lang lebte Rushdie unter ständiger Bewachung versteckt an wechselnden Orten. Eine Messerattacke in den USA 2022 überlebte er nur knapp, er ist seitdem auf einem Auge blind. (dpa/jW)