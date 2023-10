Größte Unfallgefahr bei Bau und Müllentsorgung

Berlin. Das höchste Risiko eines Arbeitsunfalls haben in Deutschland Beschäftigte in Baukonstruktionsberufen wie Zimmerleute, Maurer oder Bautischler. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hervor, aus der dpa am Sonntag zitierte. Demnach wurden im vergangenen Jahr in dieser Berufsgruppe 124 meldepflichtige Arbeitsunfälle auf 1.000 Beschäftigte registriert. Ein erhöhtes Unfallrisiko haben auch Beschäftigte in der Abfallentsorgung mit 95 meldepflichtigen Arbeitsunfällen pro 1.000 Kollegen. Gefolgt von Berufen in der Kinder- und Lernbetreuung mit 87 Unfällen je 1.000 Arbeiter. Im Durchschnitt über alle Berufe lag die Unfallquote bei knapp 19 Arbeitsunfällen je 1.000 Beschäftigten.(dpa/jW)