Thüringen: FDP wählt Kemmerich als Kandidat

Friedrichroda. Thüringens früherer Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich soll nach dem Willen seines Landesverbandes die FDP als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf 2024 führen. Bei einem Landesparteitag in Friedrichroda in Thüringen stimmten die Delegierten am Sonnabend per Handzeichen mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag. Kemmerich war im Jahr 2020 knapp einen Monat Ministerpräsident von Thüringen, nachdem ihn Abgeordnete von CDU, AfD und FDP gewählt hatten. Kemmerich nahm die Wahl an, obwohl die Stimmen der AfD den Ausschlag gegeben hatten. Der Politiker konnte keine Regierung bilden, benannte keine Minister und trat nach wenigen Tagen zurück. Kemmerich schließt wechselnde Mehrheiten mit AfD und Linkspartei nicht aus, wie dpa am Sonntag meldete. (dpa/jW)