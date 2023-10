Bundesregierung: Weitere 200 Millionen Euro an Ukraine

Kiew. Deutschland wird weitere 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen. Wie dpa am Wochenende erfuhr, sagte Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) die Hilfe bei einem Besuch in der Hauptstadt Kiew und in der Hafenstadt Mikolajiw im Süden des Landes zu. Das Geld soll für Bildung, die Gesundheits- und Trinkwasserversorgung sowie den städtischen Wiederaufbau genutzt werden. Das Entwicklungsministerium hat damit nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges rund eine Milliarde Euro für die zivile Unterstützung der Ukraine zur Verfügung gestellt. (dpa/jW)