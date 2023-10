Schirdewan: Konsequenzen für Wagenknecht-Anhänger

Berlin. Der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewan hat Konsequenzen für Mitglieder seiner Partei angekündigt, die sich dem »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) anschließen. »Es ist doch klar, dass die, die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligen, in unserer Partei nichts mehr zu suchen haben und rausfliegen werden«, sagte er laut vorab verbreiteten Zitaten in der am Sonntag abend geplanten ZDF-Sendung »Berlin direkt«. Wagenknecht will ihr neues politisches Projekt am Montag vorstellen. Das Bündnis BSW ist zunächst als Verein organisiert.

Indes heißt die SPD mögliche Parteiwechsler bei sich willkommen. »Wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzt und in unserem Land etwas bewegen will, ist in der SPD willkommen. Unsere Türen stehen offen«, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil Springers Welt am Sonntag. (dpa/jW)