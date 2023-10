Deutsche Exporte in Drittstaaten gesunken

Wiesbaden. Deutschlands Exporte in Staaten außerhalb der Europäischen Union sind auch im September gesunken. Sie fielen im Vorjahresvergleich um 8,7 Prozent und im Vergleich zum August um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Ihr Wert betrug demnach 57 Milliarden Euro. Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure waren die USA, dorthin gingen Waren im Wert von 13,1 Milliarden Euro. Im Vergleich zum September 2022 war das allerdings ein Rückgang um 14,5 Prozent. Auch nach China gingen die Ausfuhren im Vorjahresvergleich deutlich um 14,9 Prozent zurück – auf einen Wert von 7,7 Milliarden Euro. (AFP/jW)