Agustin Marcarian/REUTERS Libertärer Hardliner: Der argentinische Präsidentschaftskandidat Javier Milei (Buenos Aires, 24.8.2023)

Es ist gut möglich, dass der selbsterklärte Anarchokapitalist Javier Milei die erste Runde der Präsidentschaftswahlen an diesem Sonntag gewinnt. Wer ist Milei?

Milei ist ein neoliberaler Wirtschaftswissenschaftler, der an einer privaten Universität mit geringem akademischem Ansehen studiert hat: der Universität Belgrano. Auch wenn er sich seiner akademischen Ausbildung rühmt: Er kommt von einer privaten Institution, die in Argentinien weniger Prestige als das öffentliche Bildungssystem haben. Das ist keine Nebensächlichkeit: Milei will die kostenlose öffentliche Bildung abschaffen – eines der wichtigsten Aushängeschilder des Landes.

Worin liegt der Grund für seinen Erfolg?

Milei präsentiert sich als etwas Neuartiges. Sein Erfolg ist Folge der Wirtschaftskrise in Argentinien. Der regierende Peronismus trägt eine große Verantwortung für die Krise, aber auch die Rechte von Expräsident Mauricio Macri. Milei hat eine starke Präsenz in den sozialen Medien, die gerade während der Pandemie stark genutzt wurden. Die traditionellen Parteien hingegen setzen auf Begegnungen im realen Leben.

Um die Figur Milei zu verstehen, muss man die Ausgangsbeschränkungen während der Coronapandemie in Argentinien verstehen, die sehr strikt waren. Die weitreichenden Einschränkungen verärgerten insbesondere die Jüngeren. Milei rief in diesem Szenario: »Es lebe die Freiheit.« So schuf er das »Phänomen Milei«.

Im Mittelpunkt von Mileis Programm stehen ein absurder Antikommunismus, absoluter Liberalismus und eine neoliberale Agenda. Was ist sein politisches Projekt?

Die extreme Rechte Argentiniens ist libertär. Sie verwechselt absichtlich Liberalismus mit Neoliberalismus, zwei antagonistische Konzepte. Der alte politische Liberalismus von Alberdi, dem Autor unserer Verfassung, den Milei so gerne zitiert, hat nichts mit dem neuen Wirtschaftsliberalismus zu tun, auf den sich Milei bezieht. Im Gegensatz zum politischen Liberalismus ist der Wirtschaftsliberalismus nicht egalitär. Milei spricht sich gegen die Gleichberechtigung und vor allem gegen die soziale Gerechtigkeit aus. Er spricht zu einer wütenden, verarmten Gesellschaft, die am liebsten alles in die Luft jagen würde.

Welche Rolle spielt die traditionelle Rechte bei den Wahlen?

Die Kandidatin Patricia Bullrich wurde von Milei vor allem bei den Jüngeren abgehängt. Diese haben die schwere Krise von 2001 nicht selbst miterlebt. Sie haben keine klaren Erinnerungen an sie. Deshalb ist es leicht, die Verantwortung für die derzeitige Situation auf den Peronismus zu schieben. Es wird wenig über den Internationalen Währungsfonds gesprochen, dabei hat Expräsident Macri dort enorme Schulden aufgenommen, die das Land nicht bezahlen kann. Daran wird auch der Vorschlag von Milei, die Wirtschaft des Landes zu dollarisieren, nichts ändern. Letztlich ist er der Kandidat der großen Wirtschaftskonzerne, kein Außenseiter.

Was würde ein Präsident Milei für die Rolle Argentiniens in der lateinamerikanischen Politik bedeuten?

Das wäre ein Rückschritt: weg von der lateinamerikanischen Integration, weg von der Annäherung an die Puebla-Gruppe (Zusammenschluss von fortschrittlichen Politikern und Intellektuellen Lateinamerikas, jW). Milei stellt einen gigantischen Rückschritt für die argentinische Demokratie und den sozialen Rechtsstaat dar. Soziale Gerechtigkeit bedeutet für ihn Diebstahl, das wiederholt er immer wieder. Milei ist für den freien Verkauf von Organen, für die Deregulierung der Adoption von Minderjährigen, für das freie Tragen von Waffen. Sein Programm ist auch antifeministisch. Wie der brasilianische Expräsident Jair Bolsonaro verteidigt auch Milei das Patriarchat. Er will die Rechte der Männer gegenüber den Frauen stärken. Aus diesem Grund wird er hauptsächlich von jungen Männern gewählt.