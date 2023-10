USA: Soldat wegen Fahnenflucht angeklagt

Washington. Der im Juli nach Nordkorea übergetretene US-Soldat Travis King ist in den USA angeklagt worden. Der 23jährige Gefreite war Ende September von Pjöngjang ausgewiesen und in die USA geflogen worden. Ihn erwartet eine mehrjährige Gefängnisstrafe wegen Fahnenflucht und weiteren Straftaten, wie US-Medien in der Nacht auf Freitag berichteten. (AFP/jW)