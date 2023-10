Frankreich: Erneute Bombendrohungen

Paris. Die Regierung in Frankreich will entschiedener als bisher gegen Urheber von Bombendrohungen vorgehen, so der Verkehrsminister Clément Beaune am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern der Luftfahrtbehörde. Zuvor hatte es am dritten Tag in Folge Anschlagsdrohungen gegen mindestens 14 Flughäfen gegeben. Nach einem islamistisch motivierten Anschlag gilt die höchste von drei Warnstufen. (AFP/jW)