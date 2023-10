Scholz will »in großem Stil« abschieben

Hamburg. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem am Freitag vorab veröffentlichten Interview mit dem Spiegel das Ziel ausgegeben, dass Behörden »rund um die Uhr erreichbar« sein müssen, »damit man jemanden wirklich abschieben kann, wenn die Bundespolizei ihn aufgreift«. Die BRD müsse »endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben«, betonte der Sozialdemokrat. In den Ausländerbehörden müsse »Schluss sein mit dem Papierzeitalter«. »Natürlich haben wir als Staat das Recht zu definieren, wen wir hier aufnehmen wollen«, sagte der Kanzler und nannte »dringend benötigte Fachkräfte« sowie »Talente«. Zur Verantwortung dafür, »dass unser Gemeinwesen funktioniert«, gehöre »auch eine gewisse Härte«. Seine Partei, die SPD, stehe »voll« hinter der von ihm vertretenen Linie, behauptete Scholz. (jW)