Iran: Konzert nicht ohne Musikerinnen

Teheran. Ein bekannter iranischer Sänger hat sein Konzert einem Medienbericht zufolge abgesagt, nachdem seinen Musikerinnen das Spielen verboten worden war. Wie das Onlineportal Eghtesad­news am Montag berichtete, sagte Aliresa Ghorbani, ein bekannter Sänger klassischer persischer Musik, seinen Auftritt in der Großstadt Isfahan ab. Die genauen Hintergründe des Verbots waren zunächst unklar. Singen ist Frauen in der Öffentlichkeit im Iran, einem islamischen Land mit fast 90 Millionen Einwohnern, verboten, nicht aber das Spielen von Instrumenten bei Konzerten. (dpa/jW)