UK: Sexismus im Finanzmarkt bekämpfen

London. Die britische Regulierungsbehörde für den Finanzmarkt soll den weit verbreiteten Sexismus und die Frauenfeindlichkeit in der Londoner Finanzbranche angemessen bekämpfen. Helena Morrissey, Bankerin und Gleichstellungsbeauftragte, forderte am Dienstag vor dem parlamentarischen Finanzausschuss in London eine unabhängige Überprüfung. Schlechtes Verhalten müsse klar definiert und der »Angstfaktor« abgebaut werden, erklärte Morrissey. Zudem habe sich die Zahl der Fondsmanagerinnen in ihrer 36jährigen Karriere im Finanzbereich nicht geändert. (Reuters/jW)