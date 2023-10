Natacha Pisarenko/AP Photo/dpa Will die »politische Elite durchsägen«: Javier Milei im Wahlkampf (Buenos Aires, 12.9.2023)

Argentinien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas liegt derzeit bei 120 Prozent, der Peso verliert immer mehr an Wert, und die Schulden wachsen ins Unermessliche. Kurz vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag hat sich das Land nun etwas Luft verschafft: Über einen Reservenaustausch der Zentralbanken (Swap) erhält Argentinien von China bis zu 47 Milliarden Yuan (rund sechs Milliarden Euro). »Das ist eine große Erleichterung«, sagte Präsident Alberto Fernández am Mittwoch nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim Forum zur »Neuen Seidenstraße« in Beijing. »Jedes Mal, wenn wir einen schwierigen Moment erleben, hilft uns die Regierung von Xi Jinping«, so Fernández.

Die Hoffnungen auf einen wirtschaftlichen Rettungsanker aus China könnten sich aber auch schnell wieder in Luft auflösen. Denn der große Favorit für die Präsidentschaftswahl, bei der die wirtschaftlichen Probleme des Landes im Mittelpunkt stehen, heißt Javier Milei. Der Marktradikale, der bei seinen Wahlkampfveranstaltungen mit einer Kettensäge herumfuchtelt, um zu demonstrieren, wie er die »politische Elite durchsägen wird«, will den US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel in Argentinien einführen und alle Geschäfte mit China verbieten.

Wie genau er sich die Dollarisierung Argentiniens vorstellt, erläuterte Milei in einem ausführlichen Interview mit dem Nachrichtendienst Bloomberg am 16. August. Er wolle »die Menschen freiwillig zwischen den verfügbaren Währungen wählen lassen«. Die Wirtschaft würde sich dann von selbst dollarisieren, weil die Menschen »ganz natürlich« die beste Währung, also den Dollar, wählen würden. »Niemand will in Argentinien Pesos haben«, so Milei.

Zwar stimmt es, dass die Argentinier dem Peso, der ständig an Wert und Kaufkraft verliert, nicht mehr trauen. Ob die Dollarisierung die von Milei versprochene Rettung bringt, ist aber mehr als fraglich. Wenn Währungen plötzlich miteinander konkurrieren, wird der US-Dollar noch schwerer zu bekommen sein, und wie immer führt Wettbewerb nicht zu mehr Gerechtigkeit, sondern verschärft die bestehenden Ungleichheiten. Die argentinische Wirtschaft wird sich somit nicht »von selbst« dollarisieren, sondern weil diejenigen, die Dollars besitzen, mehr Macht haben als andere und ihre Entscheidungen dem Rest diktieren.

Bei Mileis Vorschlag handelt es sich nicht um eine »Standard«-Dollarisierung, wie man sie anderswo in Lateinamerika – etwa in El Salvador, Panama oder Ecuador – erlebt hat. Der sich selbst »Anarchokapitalist« nennende Prsädidentschaftskandidat verbindet die Aufgabe der nationalen Währung mit einer Form des »Free Banking«, der Liberalisierung der Geldschöpfung, aus der »natürlich« die effizienteste Währung hervorgehen soll. Mileis Währungsreform steht in direktem Zusammenhang mit seinem Vorhaben, die argentinische Zentralbank abzuschaffen, die er im Interview mit Bloomberg als »den schlimmsten Abschaum, den es je auf Erden gegeben hat«, bezeichnete. Sein Hass gilt allen Zentralbanken: »Es gibt vier Arten von Zentralbanken: die schlechten, wie die Fed, die sehr schlechten, wie die Lateinamerikas, die schrecklich schlechten und die argentinische Zentralbank.«

Sein Ziel ist es also, ohne Zentralbank auszukommen; ein Experiment, das seit fast einem Jahrhundert kein kapitalistisches Land mehr gewagt hat. Milei schwebt ein System vor, wie es im 19. Jahrhundert in der Schweiz und in den USA existierte. Damals durften alle Banken frei Bargeld ausgeben, wenn es durch Gold oder Silber gedeckt war. Wenn die Banken im Verhältnis zu ihren Reserven zu viel Geld ausgaben, gingen sie bankrott, und ihre Banknoten wurden wertlos. In beiden Fällen wurde das Experiment nach wiederholten Krisen aber abgebrochen. Beide Länder mussten sich schließlich zur Gründung einer Zentralbank durchringen: die Schweiz 1907, die USA 1913.

Hinter Mileis Vorschlägen verbirgt sich eine Sehnsucht nach dem Goldstandard, der im libertären Verständnis für Stabilität steht. Durch die Knappheit des Standards könnten Inflation und Finanzblasen kontrolliert werden. Vor allem aber wäre das Geld dem Staat und seinen »Manipulationen« völlig entzogen, so die Behauptung.

Selbst wenn das so wäre: Die Probleme Argentiniens wären damit auch nicht gelöst, denn sie sind nur zum Teil monetärer Natur. Die Inflation ist Symptom eines gescheiterten Wirtschaftsmodells, das vor allem auf dem Export von Rohstoffen beruht. Auf dem Weltmarkt spielt man damit nur die Rolle eines Zulieferers, nicht die eines Produzenten – kapitalistischer Reichtum besteht aber in konkurrenzfähigen Waren, nicht in Vorprodukten. Mileis libertäres Programm würde also die Lage der Argentinier nicht verbessern, sondern nur Chaos verursachen und das Land in die Abhängigkeit von den USA treiben.