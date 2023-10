Pakistan: Expremier Nawaz Sharif zurück

Islamabad. Vor der Rückkehr des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif hat ein Gericht in Pakistan eine mögliche Festnahme des Politikers bei seiner Ankunft untersagt. Das teilte Sharifs Anwalt am Donnerstag in mehreren Fernsehsendern mit. Behörden dürften Sharif bei seiner Rückkehr in das Land am Sonnabend nicht in Gewahrsam nehmen, so die Anordnung des Hohen Gerichts in Islamabad. Sharif kehrt vor den Neuwahlen, die für kommenden Januar geplant sind, aus seinem vierjährigen Exil aus Großbritannien zurück. (dpa/jW)