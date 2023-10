Spanien: 340 Geflüchtete vor Kanaren gerettet

Santa Cruz de Tenerife. Spanische Seenotretter haben in der Nacht zu Donnerstag vor der Inselgruppe der Kanaren mindestens 340 Migranten von vier Booten im Atlantik gerettet, so der Rettungsdienst 112 auf X. In den Nächten zuvor seien fast 800 Migranten gerettet worden, berichtete die Zeitung Canarias Ahora. Seit Wochen nehmen die Ankünfte Geflüchteter zu, sie kommen meist aus Ländern südlich der Sahara. Nach Informationen der spanischen Hilfsorganisation Caminando Fronteras (Grenzgänger) starben in den ersten sechs Monaten mindestens 951 Personen bei dem Versuch, Spanien auf dem Seeweg zu erreichen. (dpa/jW)