USA: Ölsanktionen gegen Venezuela gelockert

Washington. Angesichts der Zugeständnisse des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro an die oppositionelle, überwiegend aus rechten Parteien bestehende Gemeinsame Demokratische Plattform lockern die USA ihre Sanktionen gegen Venezuela. »Als Reaktion auf diese demokratischen Entwicklungen hat das US-Finanzministerium allgemeine Genehmigungen für Transaktionen im venezolanischen Öl-, Gas- und Goldsektor erteilt und das Verbot des Sekundärhandels aufgehoben«, teilte das US-Finanzministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die neue Generallizenz erlaube es dem OPEC-Mitglied Venezuela, sechs Monate lang ohne Einschränkungen Öl zu fördern und es in alle Märkte zu exportieren. Die weitreichenden Erleichterungen könnten allerdings jederzeit rückgängig gemacht werden, wenn die venezolanische Regierung die Verbote für die oppositionellen Präsidentschaftskandidaten nicht aufhebe und politische Gefangene freilasse, sagte ein Beamter des Außenministeriums anonym gegenüber Reuters. Mit der Ankündigung vom Mittwoch wurden einige der härtesten Sanktionen gegen Venezuela temporär gelockert. (Reuters/jW)