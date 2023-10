Russland: Hilfsgüter für Gazastreifen

Moskau. Russland liefert 27 Tonnen Hilfsgüter nach Gaza, wie das Zivilschutzministerium in Moskau am Donnerstag mitteilte. Die Fracht werde in Ägypten an die Organisation Roter Halbmond übergeben. Ägypten hatte am Mittwoch zugesagt, dass bis zu 20 Lkw den Übergang bei der Stadt Rafah passieren dürften. Die Versorgung der Menschen im vom Israel abgeriegelten Gazastreifen steht vor dem Kollaps. Israel, das den Küstenstreifen systematisch bombardiert, versprach, humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten nicht zu behindern, unter der Bedingung, dass sie nicht in die Hände der Hamas geraten. (dpa/jW)