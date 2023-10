Syrien: Israel greift südliche Landesteile an

Damaskus. Israel hat nach den Angaben syrischer Beobachter eine Militärstellung im Süden Syriens angegriffen. In der Provinz Kuneitra seien nach einem israelischen Angriff auf eine Stellung der syrischen Armee »Explosionsgeräusche« zu hören gewesen, meldete AFP am Donnerstag unter Berufung auf die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien Sachschäden verursacht worden. Auch auf den Golanhöhen seien Explosionen zu hören gewesen, hieß es weiter. Am 10. Oktober hatte die israelische Armee erklärt, von den Golanhöhen aus Granaten auf Syrien abgefeuert zu ­haben. (AFP/jW)