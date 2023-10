Frankreich evakuiert mehrere Flughäfen

Paris. Wegen Bombendrohungen sind am Mittwoch in Frankreich die Flughäfen in Lille, Lyon und Toulouse evakuiert worden. Am Morgen seien dort entsprechende Drohungen eingegangen, berichtete der Sender BFM TV unter Verweis auf die Polizei. In Frankreich gilt im Moment die höchste Terrorwarnstufe, nachdem ein mutmaßlicher Anhänger des »Islamischen Staats« in einer Schule in Arras am Freitag einen Lehrer erstach und drei weitere Menschen verletzte. Er wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen. (dpa/jW)