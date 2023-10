Thailands neuer Premier lädt Putin ein

Bangkok. Thailands neuer Ministerpräsident Srettha Thavisin hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Besuch eingeladen. Ziel sei es, die Beziehung der beiden Länder zu stärken. Die beiden Politiker hatten sich am Dienstag beim Gipfel zum chinesischen Infrastrukturprojekt »Neue Seidenstraße« in Beijing getroffen. Putin habe die Einladung angenommen, berichtete die thailändische Zeitung The Nation am Mittwoch unter Berufung auf die Regierung in Bangkok. Ein Datum stehe aber noch nicht fest. (dpa/jW)