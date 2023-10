Lawrow in Pjöngjang eingetroffen

Pjöngjang. Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist am Mittwoch in der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) eingetroffen. Lawrow, der das Land zuletzt 2018 besucht hatte, werde Gespräche mit seinem dortigen Amtskollegen führen, berichtete die Agentur Interfax am Mittwoch. Diese werden als Vorbereitung für einen Besuch von Präsident Wladimir Putin gesehen. Erst im September hatten sich Putin und der Staatschef der DVRK, Kim Jong Un, in Russland getroffen. (Reuters/jW)