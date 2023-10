Duma ebnet Weg für russische Atomwaffentests

Moskau. Russland kann künftig erstmals seit Jahrzehnten wieder Atomwaffen testen. Die Staatsduma in Moskau beschloss am Mittwoch einstimmig in zweiter und dritter abschließender Lesung ein Gesetz, mit dem Russlands Ratifizierung des globalen Vertrags über den Stopp von Nukleartests (CTBT) zurückgezogen wird. Damit steigt das Land aus einem weiteren internationalen Sicherheitsvertrag aus. Begründet wurde dies mit der Verärgerung über fehlende Schritte zu Abrüstung und Entspannung in den USA. Die Zustimmung des Föderationsrats gilt als Formalie. (dpa/jW)