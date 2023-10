USA blockieren humanitäre Hilfe für Gaza

New York. Ein brasilianischer Resolutionsentwurf zur Krise in Nahost mit Fokus auf humanitäre Hilfe ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Die USA legten dagegen am Mittwoch in New York ein Veto ein. Zwölf der 15 Ratsmitglieder hatten dem Papier zuvor zugestimmt, Russland und China enthielten sich. In dem Text Brasiliens, das dem UN-Sicherheitsrat momentan vorsitzt, hieß es unter anderem, dass Israel seine Aufforderung zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem nördlichen Gazastreifen rückgängig machen müsse. Zudem wird in der Resolution die Beendigung der Kämpfe gefordert und die Relevanz der Zweistaatenlösung betont. Am Montag hatte ein russischer Resolutionsentwurf die erforderliche Mehrheit im Rat verfehlt. In dem Papier wurden unter anderem eine »humanitäre Feuerpause« sowie die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen gefordert. (dpa/jW)