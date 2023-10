Daumen hoch oder runter

Philadelphia. Julian Nagelsmann will bei den logistischen Abläufen der Fußballnationalmannschaft vor und während der Heim-EM 2024 das letzte Wort haben. »Ich werde mich dann einklinken, wenn Entscheidungen zu treffen sind«, kündigte der Bundestrainer vor seinem zweiten Länderspiel im Amt am Mittwoch in Philadelphia gegen Mexiko an. »Die Entscheidungen werde ich auch treffen«, fügte der 36jährige hinzu. »Da habe ich keine Zweifel, dass der DFB da gute Ideen schon jetzt hat und mir das schon demnächst vorlegt. Dann kann ich meinen Daumen heben oder senken. Stand jetzt werde ich ihn eher heben als senken«, fügte Nagelsmann generös hinzu. (dpa/jW)