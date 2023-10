Rodeln '26

Oberhof/Königssee. Oberhof hat sich als Austragungsort für die Rodelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2026 ins Spiel gebracht. »Wir könnten 2026 die olympischen Rodelwettbewerbe ausrichten«, teilte der Präsident des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes, Andreas Minschke, in der Nacht zu Dienstag mit. Die Weltmeisterschaften Anfang des Jahres hätten gezeigt, dass das Herz des internationalen Rodelsports in Oberhof schlage. Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. (dpa/jW)