Behörde: Neonazis konstante Gefahr

Erfurt. Die von Neonazis ausgehende Gefahr bleibt eine »ernüchternde Konstante«, wie das thüringische Landesinnenministerium in Erfurt am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen Berichts des Landesamtes für Verfassungsschutz mitteilte. Das Potential an Anhängern und Mitgliedern stieg dem Bericht zufolge auf etwa 2.400 Menschen.(AFP/jW)